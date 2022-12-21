Путин исключил милитаризацию экономики России в ущерб социальной сфере
2022-12-21 16:25
Владимир Путин утверждает, что Москва не станет заниматься милитаризацией российской экономики.
21 декабря Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, где публично заявил, что не считает возможной милитаризацию российской экономки выше того уровня, на котором эти процессы находятся сейчас. По мнению Путина, в случае дальнейшего наращивания российского военного потенциала пострадают в первую очередь простые граждане России.
Владимир Путин заверил, что милитаризация экономики РФ будет проходить крайне плавно, что позволит сохранить полноценное функционирование всех институтов общества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей