Макгрегор: страны НАТО исчерпали запасы оружия для поставок Украине
2022-12-21 16:28
Бывший американский полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что западные государства исчерпали запасы собственных вооружений для оказания помощи Киеву.
В среду экс-полковник армии Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор пообщался с журналистами издания Judging Freedom, где публично заявил, что страны Североатлантического альянса истощили свои оружейные резервы, утратив возможность осуществлять новые поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.
По мнению Макгрегора, ранее генерал ВСУ Валерий Залужный обратился к США с просьбой о поставках военной помощи Киеву в объёмах, которые нереалистичны, поскольку превышают военный потенциал любой страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей