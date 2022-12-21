Бывший американский полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что западные государства исчерпали запасы собственных вооружений для оказания помощи Киеву.

В среду экс-полковник армии Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор пообщался с журналистами издания Judging Freedom, где публично заявил, что страны Североатлантического альянса истощили свои оружейные резервы, утратив возможность осуществлять новые поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.

По мнению Макгрегора, ранее генерал ВСУ Валерий Залужный обратился к США с просьбой о поставках военной помощи Киеву в объёмах, которые нереалистичны, поскольку превышают военный потенциал любой страны.