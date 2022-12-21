Сергей Шойгу: армию РФ следует довести до 1,5 миллиона

Только в августе Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность вооруженных сил должна составить 695 тыс. человек.

Но министру обороны подобное увеличение кажется явно недостаточным. Вот полтора миллиона под ружьем будет самое то. Причем 695 тыс. из них должны составлять контрактники.

Также в планах министра изменение призывного возраста. Нижнюю планку он планирует поднять до 21 года, а верхнюю до 30 лет.

Эти действия, по мнению Шойгу, должны проводится поэтапно и усилить военную безопасность российской Федерации.