Шойгу: с начала спецоперации ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ

Сергей Шойгу заявил о ликвидации подавляющей части украинских вооружений с начала спецоперации.

Возглавляющий российской Министерство обороны Сергей Шойгу выступил перед расширенным заседанием коллегии оборонного ведомства России, где также присутствовал Владимир Путин. В ходе своего выступления Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали большую часть оружия, имевшегося в распоряжении Украины на начало конфликта.

В ответ на доклад Сергея Шойгу Путин поручил детально изучить оружие НАТО с целью более эффективного выстраивания нового типа российской армии.