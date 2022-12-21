Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал довести численность ВС РФ до 1,5 миллиона военнослужащих для обеспечения безопасности страны.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МО РФ выступил с призывом довести численность Вооружённых сил Российской Федерации до 1,5 единиц личного состава, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек.

Шойгу пояснил, что данная мера необходима для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» российского государства в современной геополитической ситуации.