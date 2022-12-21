Чеботина подтвердила, что встречается с наследником бизнесмена Владимира Киселева ЮрКиссом

Певица Люся Чеботина работает, не покладая рук, но о личной жизни не забывает. У нее роман с коллегой по сцене ЮрКиссом, который является сыном предпринимателя Владимира Киселева.

Певица Люся Чеботина подтвердила, что встречается с исполнителем ЮрКиссом, который является сыном предпринимателя Владимира Киселева.

Девушку обвиняют в корысти, но она категорически отрицает подобные умозаключения.

Кроме того, Чеботина заявила, что ее возлюбленный намерен добиться всего сам, не рассчитывая на блага, которые может предоставить ему отец.