Шойгу заявил об открытости России к мирным переговорам с Украиной

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что российское правительство готово к началу переговорного процесса с Киевом.

21 декабря Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции войска России ведут спасение населения Донбасса от геноцида, осуществляемого украинской армией.

В то же время Шойгу отметил, что российское руководство всегда октрыто к мирным переговорам с правительством Украины. При этом Сергей Шойгу отметил, что российско-украинские переговоры могут быть возобновлены лишь тогда, когда администрация Киева предложит конструктивные переговорные условия.