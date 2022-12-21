Шойгу заявил об открытости России к мирным переговорам с Украиной
2022-12-21 16:35
Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что российское правительство готово к началу переговорного процесса с Киевом.
21 декабря Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции войска России ведут спасение населения Донбасса от геноцида, осуществляемого украинской армией.
В то же время Шойгу отметил, что российское руководство всегда октрыто к мирным переговорам с правительством Украины. При этом Сергей Шойгу отметил, что российско-украинские переговоры могут быть возобновлены лишь тогда, когда администрация Киева предложит конструктивные переговорные условия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей