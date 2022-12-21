Путин заявил о неограниченном финансировании армии России

Владимир Путин сообщил Сергею Шойгу, что в настоящий момент финансирование российской армии является неограниченным.

Вечером 21 декабря Владимир Путин принял участие в заседании сотрудников Министерства обороны России, где особенно подчеркнул, что российская армия может получить неограниченное финансирование в ответ на любые запросы командующих сил в условиях спецоперации на территории Украины.

По мнению Путина, на поле боя не существует мелочей, ввиду чего солдаты ВС России должны быть обеспечены всем необходимым от обмундирования и оружия до продовольствия и горючего.