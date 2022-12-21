Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что украинские войска "зверски" относятся к мирному населению региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что по имеющейся у него информации, солдаты армии Украины "зверски" обходятся с мирными жителями города: Сальдо утверждает, что днём бойцы ВСУ проводят карательные рейды, хватая простых прохожих на улице, после чего их увозят в неизвестном направлении.

При этом Сальдо заявил, что украинские солдаты не остаются на ночь в Херсоне, уезжая из города до наступления утра, поскольку боятся деятельности российских партизан.