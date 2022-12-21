Антонов сообщил, что Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов

Исполнитель Юрий Антонов в свете слов коллеги Лаймы Вайкуле о том, что та содержала СССР, заявил, что она никогда не входила в категорию топ-артистов.

Скандальное заявление Лаймы Вайкуле о том, что она содержала СССР, не дает покоя россиянам.

Высказываются по поводу и известные личности.

Исполнитель Юрий Антонов сообщил, что Вайкуле никогда не была "топ-артисткой".

Антонов в ответ на жалобы прибалтийской певицы на размер концертной ставки заявил, что тогда всем платили мало, но никто не умер от голода.