Антонов сообщил, что Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов
2022-12-21 16:46
Исполнитель Юрий Антонов в свете слов коллеги Лаймы Вайкуле о том, что та содержала СССР, заявил, что она никогда не входила в категорию топ-артистов.
Скандальное заявление Лаймы Вайкуле о том, что она содержала СССР, не дает покоя россиянам.
Высказываются по поводу и известные личности.
Исполнитель Юрий Антонов сообщил, что Вайкуле никогда не была "топ-артисткой".
Антонов в ответ на жалобы прибалтийской певицы на размер концертной ставки заявил, что тогда всем платили мало, но никто не умер от голода.
Опубликовано: Наталья Гончарова