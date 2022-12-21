Путин похвалил Запад за эффективные действия в Украине против России

Владимир Путин похвалил западных противников России за эффективность предпринимаемых ими шагов в отношении Украины.

На расширенном заседании коллегии при Минобороны России Владимир Путин публично назвал эффективными действия российских противников в отношении Украины. По словам Путина, после распада Советского Союза Запад настоял на декларации того, что Украина является нейтральным государством, что в конечном итоге привело к проведению спецоперации.

Также Владимир Путин признаёт, что шаги Москвы по выстраиванию братских отношений с украинским народом провалились несмотря на все усилия Кремля.