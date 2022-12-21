Заяц: жители Беларуси съедают по 98 кг мяса и 159 кг картофеля в год
2022-12-21 16:56
Белорусский вице-премьер Леонид Заяц рассказал, в каком количестве население страны потребляет различные продукты на протяжении календарного года.
21 декабря вице-премьер Республики Беларусь Леонид Заяц выступил на заседании местного Совета министров, где публично заявил, что в среднем белорусские граждане съедают 98 килограммов мяса, 159 килограммов картофеля, 237 килограммов молока, 95 килограммов фруктов и 40 килограммов сахара в год.
Также Заяц утверждает, что за 365 дней один белорус успевает употребить в пищу около 77 килограммов хлебобулочных изделий и израсходовать 18 килограммов растительного масла.
Опубликовано: Ткачёв Андрей