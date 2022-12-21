Мать Харламова не общается с Асмус, но постоянно любезничает с новой пассией сына Ковальчук
2022-12-21 16:56
Мать Гарика Харламова, которая живет в одном доме с сыном, экс-невесткой Кристиной Асмус и внучкой практически не разговаривает с бывшей женой Харламова. Зато родительница комика поддерживает отношения с нынешней возлюбленной Гарика Екатериной Ковальчук.
Мама Гарика Харламова Наталья Игоревна фактически не общается с бывшей женой сына, актрисой Кристиной Асмус, с которой продолжает жить в одном доме.
Зато родительница знаменитости любезничает с нынешней избранницей Гарика Екатериной Ковальчук.
Женщины переписываются в соцсетях, отмечают публикации друг друга лайками.
Опубликовано: Наталья Гончарова