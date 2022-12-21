Путин назвал народ Украины братским, признав случившееся трагедией

Владимир Путин утверждает, что считает население Украины братским народом для России, а боевые действия в соседней стране охарактеризовал как трагедию.

В ходе своей речи на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России Владимир Путин публично заявил, что лично он до сих пор считает украинский народ братским, однако в действительности Москва не смогла выстроить братские отношения с украинцами несмотря на кредиты, льготы и дешёвые энергоресурсы, которые Киев получал от Москвы.

Также Путин назвал трагедией боевые действия на территории Украины, отметив, что военный конфликт был неизбежен, поскольку Россия желает прекратить геноцид русского населения на Донбассе. По мнению Владимира Путина, западные страны долго подталкивали Москву к проведению СВО, не оставив российскому руководству выбора.