Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у западных стран иссякли запасы оружия для поставок Украине.

21 декабря полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о том, что страны коллективного Запада исчерпали большую часть своих запасов оружия и боеприпасов, что ставит под угрозу дальнейшее оказание военной помощи киевскому режиму.

Макрегор отметил, что недавняя просьба Главкома ВСУ Валерия Залужного к союзникам Киева в интервью интервью журналу The Economist о предоставлении Украине 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц не сможет быть осуществлена из-за отсутствия такого количества оснащения в любой существующей армии в Европе.