Bloomberg: группа хакеров из Украины «IT-армия» атаковала Rutube 9 мая

Агентство Bloomberg сообщило о хакерской атаке украинских военных на видеохостинг Rutube, которая была совершена 9 мая.

Глава украинского Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров дал интервью американской газете Bloomberg, где сообщил, что отделение ВСУ "IT-армия" совершила кибератаку на российскую видеоплатформу Rutube, приуроченную к 9 мая, когда в России традиционно празднуется День Победы.

По данным Федорова, в результате массированной кибератаки украинские хакеры смогли вывести из строя Rutube на семь дней, однако потом хостинг успешно продолжил работу.