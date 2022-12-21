Малюк: в России работают женщины-агенты СБУ, прошедшие пластическую хирургию

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что на территории России работают женщины-агенты, которые прошли пластическую хирургию.

21 декабря председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк в пресс-релизе заявил, что женщины-агенты СБУ, часть из которых прошла через пластическую хирургию и изменение анкетных данных, работает на территории России.

Малюк утверждает, что работающим на территории России женщинам-агентам СБУ, которых глава ведомства считает «настоящими амазонками», необходимо ставить памятники при жизни.