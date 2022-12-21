Глава Службы безопасности Украины Украины Малюк утверждает, что украинки из числа спецслужб меняют свою внешность для более успешной агентурной работы.

Исполняющий обязанности лидера украинской Службы безопасности Василий Малюк утверждает, что доволен деятельностью женщин-агентов СБУ, которые вклинились в тыл армии России. По словам Малюка, многие из украинских разведчиц изменили свою внешность с помощью пластической хирургии, подделав свои данные во всевозможных картотеках.

Примечательно, что накануне Владимир Путин поздравил население с днём сотрудника безопасности, отметив необходимость усиления контроля за местами массового скопления граждан.