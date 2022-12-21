Филипп Киркоров собирается подать в суд на налоговую службу

Налоговая служба совершила ошибку в начислении налога на квартиру певца в центре Москвы.

Как рассказал РИА Новости адвокат Киркорова, ошибка в начислении налога на недвижимость составила примерно 4 миллиона рублей.

Клиент адвоката исправно выплатил начисленную сумму государству, а затем поручил разобраться с неверным начислением и вернуть переплату.

По словам адвоката дело не в сумме, в конце концов Киркоров достаточно богат, чтобы иногда позволять себе подобные траты. Но если обсчитали звезду эстрады, то могут обсчитывать и простых людей. И с этим следует бороться.