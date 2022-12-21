Пластический хирург Выступец опроверг тот факт, что Бузова делала пластику на груди
2022-12-21 17:31
Пластический хирург Филипп Выступец отреагировал на заявления о том, что Ольга Бузова сделала пластику. Красные пятна на груди знаменитости спровоцировали подобные слухи.
Поющую ведущую Ольгу Бузову заподозрили в том, что она прибегала к пластике груди. Характерные красные пятна на теле артистки спровоцировали подобные слухи.
Пластичесикий хирург Филипп Выступец опроверг эту информацию.
Он уверен, что пятна в области груди артистки появились из-за платья, которое неправильно подобрано Ольгой и давит.
Опубликовано: Наталья Гончарова