Пластический хирург Выступец опроверг тот факт, что Бузова делала пластику на груди

Пластический хирург Филипп Выступец отреагировал на заявления о том, что Ольга Бузова сделала пластику. Красные пятна на груди знаменитости спровоцировали подобные слухи.

Поющую ведущую Ольгу Бузову заподозрили в том, что она прибегала к пластике груди. Характерные красные пятна на теле артистки спровоцировали подобные слухи.

Пластичесикий хирург Филипп Выступец опроверг эту информацию.

Он уверен, что пятна в области груди артистки появились из-за платья, которое неправильно подобрано Ольгой и давит.