Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не станет звонить Эммануэлю Макрону в его день рождения с целью поздравить французского президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у российского президента нет планов звонить своему коллеге из Франции Эммануэлю Макрону с целью поздравить его с днём рождения. Известно, что 21 декабря Макрон празднует сорокапятилетие.

Зарубежные и отечественные аналитики сходятся во мнении, что нежелание Путина поздравить Эммануэля Макрона продиктовано тем, что Россия признала Францию недружественным государством из-за антироссийских санкций Парижа и поставок французского оружия Украине в ходе спецоперации.