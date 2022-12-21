ГПК Беларуси сообщил о смерти беженца на латвийской стороне

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на латвийской стороне границы скончался беженец, смерть которого тщательно скрывает Рига.

21 декабря пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в своём официальном Telegram-канале заявила, что Пограничная служба Латвии умалчивает о том, что после избиений латвийскими силовиками скончался беженец.

В Госпогранкомитете уточнили, что в ночь с 12 на 13 декабря вблизи границы с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил беженца, который и рассказал о гибели своего брата на латвийской стороне, однако Рига сообщила лишь о задержании на латвийской границе 2 беженцев, но скрыла смерть третьего.