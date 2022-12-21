Балуев заявил, что терпеть не может играть в кино любовь

Актер Александр Балуев сообщил, что не в восторге от того, что приходится играть любовь в кино. Артист объяснил причину этого.

Звезда картин "Благословите женщину", "Московская сага", "Гибель империи" Александр Балуев заявил, что играть любовь в кино "проблематично" и "суматошно".

Актер пошутил, что ему по душе играть "дедов" без всяких "поцелуйчиков, ухаживаний".

В новой картине "Дама с собачкой" Балуев и играет такого "деда". В фильме также заняты Елена Яковлева, Сергей Перегудов и другие не менее известные артисты.