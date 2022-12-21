При осмотре зубов у женщины стоматолог можен выявить у нее беременность

По каким признакам в полости рта зубные врачи могут определить интересное положение женщины, рассказал стоматолог Сухмани Сингх.

Как известно, женщины в положении часто испытывают тошноту по утрам, она в свою очередь может провоцировать эрозию зубной эмали, при этом кислота из больных зубов повреждает другие зубы.

К тому же многие беременные женщины подтвердили: в период вынашивания ребенка у них сильно кровоточили десны.

Доктор Сухмани Сингх:

«Это происходит не только из-за тошноты и эрозии эмали, но и из-за гингивита во время беременности, который наблюдается у 30-50% беременных. Десны становятся более воспаленными, нежными и склонными к кровотечению»

Порой женщины рассказывали в комментариях под постом, написанным Сухмани, что они не знали о своей беременности, пока не посетили стоматолога.

К основным распространенным признакам беременности относятся: частые мочеиспускания, искажение вкусовых пристрастий, усталость, раздражительность, общее недомогание, головокружение, тошнота.

Стоматолог предлагает включить в этот перечень кровоточивость, болезненность, опухание десен, эрозия зубной эмали.

Сухмани Сингх также напомнила, что при лечении полости рта беременная женщина должна помнить, что ей нельзя делать рентген зубов до родов, чтобы не навредить будущему ребенку.