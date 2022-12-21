FAZ: проблемы с немецкой БМП «Пума» говорят о сложностях в бундесвере

Новостной журнал Frankfurter Allgemeine рассказал о наличии проблем в Министерстве обороны Германии на примере провала испытаний одного из образцов военной техники.

Вечером 21 декабря информагентство Frankfurter Allgemeine сообщило, что накануне Министерство обороны Германии провело тестирование собственных боевых машин пехоты "Пума", являющихся самыми дорогими в мире. По данным журналистов FAZ, в результате испытаний 18 "Пум" оказались в нерабочем состоянии.

После данного инцидента глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приказала в экстренном порядке выяснить причины произошедшего и попытаться не допустить утечки в СМИ данных о проблемах с немецкими оборонными концернами.