Издание Global Times утверждает, что американское правительство не хочет, чтобы российская спецоперация в Украине завершилась.

21 декабря глава Университета международных отношений КНР Ван Ивэй дал интервью местной газете Global Times, где заявил, что власти Соединённых Штатов отговаривают Владимира Зеленского от переговоров с Россией в надежде, что конфликт на территории Украины продлится как можно дольше.

Пр мнению Ивэя, Вашингтон стремится выжить максимум личной выгоды из Киева в момент переустройства глобальных логистических путей, вызванных российской спецоперацией и санкциями Запада в отношении Москвы.