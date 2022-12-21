Радость пополнения у слонов Лейпцигского зоопарка

В зоопарке Лейпцига радостное событие – слониха Туза родила девочку, которая пока не имеет имени

3 месяца назад в зоопарке Лейпцига уже радовались рождению слоненка – тогда слониха Акита Пенту подарила возможность посетителям радоваться рассматривая малыша Акито.

И вот теперь у слоненка появилась сводная сестра, которая пока остается безымянной.

Мамы у слонят разные, а вот отец общий, его зовут Вои Нам. Хотя девочка появилась на свет совсем недавно, она уже радостно играет со сводным братом.