Fox News: Байден солгал о возможности создать миллион рабочих мест в США

Ведущий канала Fox News Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в невыполнении своего обещания о создании новых трудовых вакансий в Соединённых Штатах.

В среду сотрудник информационного агентства Fox News Такер Карлсон публично соврал, пообещав, что создаст миллион новых рабочих мест в США в рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

Карлсон утверждает, что на основании открытых данных из Федерального резервного банка, за второй квартал текущего года в штате Филадельфии появилось лишь десять тысяч новых рабочих мест. По мнению Такера Карсона, подобные показатели демонстрируют популистский характер слов Байдена о его способности восстановить рынок труда в собственной стране.