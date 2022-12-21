Малюк: СБУ возбудила более 50 уголовных дел против священников УПЦ МП

Врио главы СБУ Василий Малюк сообщил, что против священников УПЦ МП на данный момент возбуждено более 50 уголовных дел.

В среду, 21 декабря, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью украинскому телеканалу «1+1» сообщил о том, что на данный момент более 50 священников Украинской православной церкви Московского патриархата являются фигурантами уголовных дел.

Малюк заявил, что киевскому режиму «необходимо вычистить всю ту среду вражеских “кротов” в рясах», поэтому агенты СБУ продолжают гонения на православную церковь, репрессируя священнослужителей.