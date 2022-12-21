Псаки: Зеленский прилетел, потому что ослабла поддержка Киева

Неожиданный для большинства американских чиновников прилет Владимира Зеленского известная Джен Псаки объяснила по-своему.

По словам прославившейся попаданиями в глупые слова миссис Псаки, Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, поскольку помощь США официальному Киеву ослабела.

Данный визит, согласно твиттеру Псаки, есть не более чем попытка вернуть Конгрессу интерес к украинской тематике, и на этой волне получить ассигнования на дальнейшее ведение боевых действий.

Дамочка ожидает, что Зеленского конгрессмены встретят громом оваций, что на волне энтузиазма объединит демократов и республиканцеы в желании оказать киеву помощь.