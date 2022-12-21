ВВС: в Вашингтоне вывешивают украинские флаги перед визитом Зеленского

В столице Соединённых Штатов вывешивают украинские флаги перед визитом президента Украины Владимира Зеленского.

21 декабря телеканал BBC сообщил, что на ведущей к Капитолию улице Пенсильвания-авеню вывешивают украинские флаги перед визитом действующего президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Напомним, что в 21:00 президент Штатов Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме, где главы двух государств проведут двусторонние переговоры, после чего в 01:15 глава киевского режима выступит на совместном заседании Конгресса США в Капитолии.