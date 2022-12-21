CBS: Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом
2022-12-21 19:58
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Джозефом Байденом.
21 декабря американский телеканал CBS сообщил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него запланирована личная встреча с президентом США Джо Байденом в Белом доме, которая начнётся в 21.30 и продлится 23:30.
После пресс-конференции по итогам встречи с Байденом украинский президент Зеленский направится в Капитолий, чтобы выступить на совместном заседании Конгресса США 22 декабря в 01:15.
Опубликовано: Диана Мудреченко