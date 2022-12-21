США выделяют Киеву пакет военной помощи на $1,85 включая ЗРК Patriot

В Госдепе США сообщили о намерении Вашингтона передать Украине новый пакет военной помощи.

Вечером 21 декабря Джо Байден подписал указ, согласно которому Конгресс Соединённых Штатов выделяет правительству Украины 1 миллиард долларов в рамках пакета военной помощи. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что новый пакет помощи общей стоимостью 1,85 миллиарда долларов предполагает передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву.

Характерно, что в этот день Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон где выступил перед американскими конгрессменами, также произнеся речь на лужайке Белого дома.