Пригожин приехал в тюрьму к Навальному, пригласив вступить в ЧВК «Вагнер»

Глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин побывал в колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный.

Признанный иноагентом по решению Министерства юстиции России Алексей Навальный сообщил, что накануне к нему в колонию приезжал глава российского спецподразделения "Wagner Group" Евгений Пригожин, который вербовал заключённых для участия в спецоперации.

Пригожин подтвердил, что был в тюрьме Навального, однако сам политик отказался вступать в ряды ЧВК "Вагнер". Вместе с тем Евгений Пригожин подчёркивает, что Алексей Навальный смог быть стать участником воинского подразделения и принять участие в СВО, если бы попросил об этом.