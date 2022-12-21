Конгресс утвердил Линн Трейси на должность посла США в России
2022-12-21 20:15
Конгрессмены согласовали назначение Линн Трейси на пост американского посла в РФ.
Вечером 21 декабря пресс-служба сената Конгресса Соединённых Штатов полностью согласовала кандидатуру Линн Трейси на посту американского посла в Российской Федерации. Джо Байден выдвинул Трейси на данную должность ещё в сентябре текущего года, однако её согласование заняло более трёх месяцев.
Примечательно, что кандидатура Линн Трейси теперь должна быть одобрена правительством России, в противном случае американка не сможет исполнять свои обязанности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей