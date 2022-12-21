CBS: Зеленский посетит Британию и Францию после визита в США

Телеканал CBS сообщил о намерениях Владимира Зеленского побывать в Париже и Лондоне после поездки в Вашингтон.

Журналисты информагентства CBS утверждают, что Владимир Зеленский запланировал рабочие встречи с местными правительствами в Великобритании и Франции после своей поездки в Соединённые Штаты. По данным CNN, Зеленский уже находится в Вашингтоне, где пройдут его переговоры с Джо Байденом и выступление перед американским Конгрессом.

Символично, что сегодня Байден издал меморандум о выделении пакета помощи Украине на миллиард долларов, который включает в себя поставки комплексов "Пэтриот" Киеву.