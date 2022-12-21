Алаудинов: украинским военным запрещают отступать из Артемовска

Глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале, что руководство ВСУ запрещает своим военным отступать из Артемовска (Бахмута).

По его словам, это направление остается одним из наиболее сложных, украинские военные несут там большие потери.

Алаудинов утверждает, что ВСУ подают сигналы о желании отступить по всем доступным средствам связи, но не получают разрешения от НАТО.

Он отметил, что результатом таких действий являются тысячи раненных и уничтоженных бойцов.