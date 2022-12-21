Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Донецку

СЦКК ДНР сообщил, что украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, выпустит по городу не менее 12 ракет из РСЗО.

В среду поздно вечером, 21 декабря 2022 года, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что бойцы Вооружённых сил Украины выпустили не менее 12 ракет из реактивных систем залпового огня по нескольким районам города Донецк.

Местные Telegram-каналы сообщают о «прилётах» со стороны ВСУ в Донецк Сити, у Шахтар Плазы, где заправляются водой для мирных жителей Донецка водовозы, также оборваны троллейбусные линии.