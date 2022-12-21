Пригожин предложил набирать в ЧВК «Вагнер» диверсантов и снайперов из женских колоний

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает целесообразным набирать снайперов и диверсантов из числа женщин, отбывающих наказание в колониях.

Такое сообщение Пригожин опубликовал в ответ на обращение депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вагнера.

Он рассказал, что к нему обратились женщины из колонии в Нижнем Тагиле, которые готовы служить в зоне спецоперации медсестрами, врачами, связистами.

Пригожин согласился с этим предложением и пообещал провести соответствующую работу.