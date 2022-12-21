Грузия обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела из-за Сааакашвили
2022-12-21 21:13
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал заявления украинских властей о Михаиле Саакашвили вмешательством во внутренние дела страны.
Речь идет о призывах Киева отпустить бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.
С таким предложением выступил Владимир Зеленский. Он сказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии.
Мдинарадзе отметил, что основой ля таких призывов послужили фейк-кампания и симуляции, а решение будет принимать грузинская система правосудия.
Опубликовано: Светлана Репина