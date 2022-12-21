Зеленский прилетел в Вашингтон в сопровождении солдат ВСУ

Владимир Зеленский вышел из самолёта, приземлившись на аэродроме в Вашингтоне, где состоятся его переговоры с Джозефом Байденом.

Вечером 21 декабря ряд зарубежных новостных изданий опубликовал фотографии, которые доказывают, что Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на частном самолёте из Германии, куда ранее прибыл на поезде из Польши. Зеленский вышел из самолёта в сопровождении украинских военных, исполняющих роль его телохранителей.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что в 22:00 по московскому времени стартует встреча Владимира с Джо Байденом, после чего украинский президент произнесёт речь перед Конгрессом США.