CBS: после США Зеленский может отправиться в Германию, Францию и Великобританию

Телеканал CBS сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский после посещения США может отправиться в Германию, Францию и Великобританию.

Сейчас украинский лидер находится в Вашингтоне, где запланирована его встреча с Джо Байденом и совместная пресс-конференция с ним.

Затем Зеленскому предстоит выступить в Конгрессе Соединенных Штатов. Такую программу озвучили в канцелярии спикера Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на американском военном самолете.