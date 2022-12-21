CBS: после США Зеленский может отправиться в Германию, Францию и Великобританию
2022-12-21 21:37
Телеканал CBS сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский после посещения США может отправиться в Германию, Францию и Великобританию.
Сейчас украинский лидер находится в Вашингтоне, где запланирована его встреча с Джо Байденом и совместная пресс-конференция с ним.
Затем Зеленскому предстоит выступить в Конгрессе Соединенных Штатов. Такую программу озвучили в канцелярии спикера Нэнси Пелоси.
Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на американском военном самолете.
Опубликовано: Светлана Репина