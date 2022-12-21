Зеленский обсудит с Байденом сотрудничество Украины и США

Владимир Зеленский рассказал о причинах своей поездки в Вашингтон, где он встретится с Джо Байденом.

21 декабря Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что сегодня он прилетел в Вашингтон с целью проведения двухсторонних переговоров с Джозефом Байденом, которые состоятся в Белом доме.

Зеленский утверждает, что он благодарен американскому правительству за поддержку Киева, намереваясь выразить свою признательность Конгрессу США, после чего вместе с Байденом они обсудят американо-украинское сотрудничество.

Известно, что Владимир Зеленский летел в Вашингтон не из Украины: сперва украинский лидер прибыл в Польшу на поезде, откуда направился в Германию, уже оттуда вылетев к американскому аэродрому Andrew.

Вечером среды Джо Байден также подписал законопроект, согласно которому США выделяют Киеву очередной пакет военной помощи общей стоимостью 1,85 миллиарда долларов.

По словам американского Госсекретаря Энтони Блинкена, в данный пакет войдёт поставка зенитно-ракетного комплекса Patriot, однако он будет поставлен Украине в единственном экземпляре.