Дональд Трамп-младший: «Зеленский – просто неблагодарная королева иностранной помощи

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил в Twitter, что «Зеленский – это просто неблагодарная королева иностранной помощи».

Такое заявление Трамп сделал в ответ на публикацию журналиста Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка.

Тот предположил, что, будучи в Вашингтоне, украинский президент заявит о недостаточных объемах американской военной помощи его стране.

Сейчас Владимир Зеленский находится в Вашингтоне. В ближайшее время состоится его встреча с Джо Байденом.