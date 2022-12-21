Зеленский с рабочим визитом прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на переговоры.

21 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о прибытии в Вашингтон для того, «чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку», которую США неоднократно оказывал киевскому режиму.

Зеленский добавил, что проведёт «ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины», в частности, с президентом США Джозефом Байденом, после чего выступит перед Конгрессом.