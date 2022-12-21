Дюжаррик: ООН требует от России и Украины допуска МККК к военнопленным

Советник генсека ООН Стефан Дюжаррик утверждает, что российские и украинские войска обязаны допустить представителей "Красного креста" к военнопленным.

21 декабря сотрудник Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивает на допуске специалистов из "Красного креста" к российским и украинским военным. По мнению Дюжаррика, представители МККК смогут посещать пленных в случае, если это одобрят правительства РФ и Украине.

Примечательно, что после сдачи солдат ВСУ на заводе Азовсталь в Мариуполе Россия допустила сотрудников "Красного креса" к месту их содержания.