Хакеры атаковали инфраструктуру Guardian с целью вымогательства
2022-12-21 22:15
Представители британского издания Guardian сообщили о кибератаке на инфраструктуру издания с целью вымогательства.
В результате атаки был нарушен ряд производственных процессов, а сотрудникам было рекомендовано работать из дома.
На сайте газеты по-прежнему размещаются материалы, что говорит о нормальной работе технологической инфраструктуры.
Ранее Европейское полицейского агентство сообщило об аресте российского гражданина, которого подозревают в совершении крупных кибератак.
Опубликовано: Светлана Репина