Хакеры атаковали инфраструктуру Guardian с целью вымогательства

Представители британского издания Guardian сообщили о кибератаке на инфраструктуру издания с целью вымогательства.

В результате атаки был нарушен ряд производственных процессов, а сотрудникам было рекомендовано работать из дома.

На сайте газеты по-прежнему размещаются материалы, что говорит о нормальной работе технологической инфраструктуры.

Ранее Европейское полицейского агентство сообщило об аресте российского гражданина, которого подозревают в совершении крупных кибератак.