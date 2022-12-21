Байден встретил Зеленского в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме после прилёта украинского президента в Вашингтон.

В среду вечером кортеж Владимира Зеленского прибыл к Белому дому, где американский президент Джозеф Байден вместе с первой леди Соединённых Штатов Джилл Байден встретили украинского лидера. На опубликованной журналистами видеозаписи видно, что Зеленский и Байден тепло поприветствовали друг друга, после чего направились внутрь Белого дома.

Сам Владимир Зеленский утверждает, что прибыл в Вашингтон, чтобы поблагодарить американское правительство за оказанную Киеву помощь, также обсудив с Джо Байденом сотрудничество между Украиной и США.