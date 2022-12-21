Орбан: Венгрия никогда не накладывала вето на санкции ЕС против России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что Будапешт никогда не пытался блокировать антироссийские санкции Евросоюза.

Виктор Орбан принял участие в правительственном брифинге, где публично заявил, что постпредство Венгрии в Европейском союзе никогда не пыталось блокировать санкции ЕС в отношении России. По мнению Орбана, ветирование инициатив Евросоюза может спровоцировать раскол всей организации.

Вместе с тем Виктор Орбан отметил, что Будапешт также никогда не поддерживал европейские санкции в адрес России, поскольку Венгрия категорически против любых ограничительных мер одностороннего характера.