Frankfurter Allgemeine: во время учений в Германии 18 боевых машин пехоты Puma вышли из строя

Издание Frankfurter Allgemeine сообщает, что во время учений в Германии 18 боевых машин пехоты Puma вышли из строя.

Журналисты напоминают, что это самые дорогие БПМ в мире. В материале сказано, что эта ситуация подтвердила наличие серьезных проблем в бундесвере.

В статье также отмечается, что после провальных учений машины не ввели в эксплуатацию. Но они предназначались для специального контингента, который должен был войти в состав сил быстрого реагирования НАТО в 2024 году.

Автор материала утверждает, что современные системы вооружения ломаются уже в ходе учений, поэтому толку от них не будет.